Llega a Fiscalía de Matamoros el Autobús de Pasajeros Asaltado en Carretera de SLP

La tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025, un autobús de pasajeros arribó a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Matamoros, para presentar una denuncia por un violento asalto ocurrido en la carretera Querétaro–San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo cubría la ruta Morelia–Matamoros cuando fue interceptado por un grupo armado en un tramo carretero del estado de San Luis Potosí. Los agresores obligaron al conductor a detener la marcha y despojaron a los pasajeros de sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo.

Autobús de Pasajeros Llega a la Fiscalía de Justicia en Matamoros

El autobús llegó a la sede de la FGJ, donde el chofer y acompañante, así como los afectados, rindieron sus declaraciones y se inició la carpeta de investigación correspondiente. La Fiscalía ya trabaja en la recopilación de pruebas.

"Eran dos sujetos, pero eran pasajeros; utilizaron un arma de fuego y arma blanca; con esa me amagaron a mí", comentó el chofer del autobús. Asaltaron a 21 personas; eran 23.

Las personas se dedicaban a vender carros. Dispararon hacia un cristal del autobús, para asustar a los pasajeros para que dieran las pertenencias.

