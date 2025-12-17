Dos Pasajeros Armados Asaltan Autobús en la Carretera Querétaro–San Luis Potosí

La tarde de este miércoles, un autobús arribó a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Matamoros para presentar una denuncia por un violento asalto ocurrido sobre la carretera Querétaro–San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad cubría la ruta Morelia–Matamoros cuando fue interceptada por un grupo armado a la altura del kilómetro 21 del libramiento de San Luis Potosí, sobre la carretera federal 57. Los agresores, quienes presuntamente viajaban como pasajeros, obligaron al conductor a detener la marcha y amagaron tanto al chofer como a los usuarios con un arma de fuego y un arma blanca.

¿Cuántas personas fueron víctimas de robo?

El chofer del autobús, Miguel Ángel Castro Plascencia, señaló que durante el asalto los sujetos realizaron un disparo contra uno de los cristales de la unidad para intimidar a los pasajeros, logrando despojarlos de dinero en efectivo y pertenencias personales. En total, 21 personas fueron víctimas del robo.

A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas. Tras el incidente, el autobús se trasladó hasta Matamoros, donde el conductor, su acompañante y los pasajeros afectados rindieron su declaración ante la autoridad correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia inició la carpeta de investigación y trabaja en la recopilación de pruebas para dar con los responsables. El chofer destacó que este tipo de hechos no es aislado, ya que los asaltos en la carretera 57 se han registrado en diversas ocasiones.

