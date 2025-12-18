A Casi un Mes, Continúa la Búsqueda de Tres Traileros de Reynosa Desaparecidos en Oaxaca

El pasado 20 de noviembre de 2025 desaparecieron tres choferes de transporte de carga de Reynosa, hecho ocurrido en una zona de Matías Romero, esto en Oaxaca; está por cumplirse un mes del incidente y, ante ello, familiares de estas personas no han tenido una respuesta de las autoridades de ese estado.

Sigue la Búsqueda de Tres Choferes de Reynosa Desaparecidos en Oaxaca

Vivo se lo llevaron; los queremos de regreso vivos y de ver a mis hijas que están angustiadas se me destroza el alma. Benita, familiar de persona desaparecida.

Yo hice la denuncia por la línea de la Fiscalía de Oaxaca porque me dijeron que sí fue válida, pero ahorita me está diciendo que no que tengo que viajar hasta Oaxaca, más que nada para presionarlas que nos den una respuesta porque todos desaparecieron el mismo día a la misma hora. Esmeralda, familiar de persona desaparecida.

Ante la incertidumbre, hacen el llamado a las instancias competentes para conocer mayor información sobre la búsqueda de sus familiares en esta entidad del sur del país.

A la presidente Claudia Sheinbaum, que nos dé el apoyo, que nos apoye; la verdad, sí es muy triste este no saber nada, no tener respuestas; la idea es viajar a Oaxaca y ver resultados. Griselda, familiar de persona desaparecida.

Integrantes del Colectivo de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas acompañaron a las familias a las oficinas del Ayuntamiento municipal de Reynosa para solicitar el apoyo para el traslado hasta el lugar del hecho con la intención de presentar la denuncia correspondiente a ese caso de desaparición.

¿Qué se Sabe de la Desaparición de Tres Choferes de Reynosa?

La Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmaron la desaparición de cuatro personas, tres de ellos choferes de pipas de hidrocarburo originarios de Reynosa, en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Lo que se sabe es que las cuatro desapariciones ocurrieron simultáneamente.

Mientras tanto, el fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que, al menos, una de las unidades de transporte de hidrocarburos fue localizada abandonada en una gasolinería de Matías Romero.

