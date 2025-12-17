La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un informe sobre el virus de la influenza A H3N2 subclado K. El virus ha tenido un considerable aumento en los contagios en Europa y Norteamérica.

La OPS señala que, pese a las mutaciones del virus respecto a la temporada anterior, la vacuna tetravalente protege adecuadamente contra la N3H2 .

En México ya se ha detectado un caso de N3H2 y las autoridades sanitarias llaman a la vacunación contra la influenza estacionaria.

OPS recomienda vacunación contra la influenza H3N2

La OPS publicó un informe sobre la actual ola de contagios de la influenza A H3N2 subclado K. El virus, conocido comúnmente como H3N2, adelantó la época de la influenza estacionaria en varias partes del mundo y ha causado preocupación por la presión que pueda poner en los servicios sanitarios en algunos países.

Al respecto, la OPS señala que América del Norte ha presentado un “aumento sostenido” en el número de casos de influenza tipo A, que corresponde a la variante H3N2. Al respecto el comunicado señala:

En efecto en los Estados Unidos de América y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2).

El comunicado señala que, a pesar de las diferencias de esta variante del virus respecto a la del año anterior, la vacuna tetravalente contra la influenza sigue siendo recomendada para prevenir la versión más grave de la enfermedad y posibles hospitalizaciones. En niños. la protección es de hasta un 75%, mientras que en adultos llega al 40%:

A pesar de las diferencias antigénicas observadas en el subclado K de A(H3N2), los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas (≈70–75% en niños y 30–40% en adultos.

Países de América se preparan por el virus H3N2

En el continente americano, varios países se preparan ante un recrudecimiento de los casos de la influenza estacionaria. Por ejemplo, Bolivia emitió este miércoles una declaratoria de alerta epidemiológica ante un posible incremento de casos de la influenza A H3N2.

La declaratoria incluye al subclado K, aunque no ha sido identificada por el momento en el país. La medida busca prevenir la saturación de los servicios médicos. Al respecto, Marcela Flores, ministra de Salud boliviana, declaró:

Esta variante es ligeramente más contagiosa, puede ejercer mayor presión en el sistema de salud y ese es el objeto de la alerta sanitaria: que todos los profesionales estén listos ante un posible incremento de casos.

El lunes 15 de diciembre, se reportaron en Perú los dos primeros casos de H3N2 en el país. Ambos casos fueron detectados en menores de edad.

27 países en Europa reportan alza de contagios H3N2

Actualmente, Europa, donde se adelantó la época de contagios de la influenza estacional, 27 países han registrado una actividad alta o muy alta de la nueva cepa dominante. En Irlanda, Kirguistán, Montenegro, Serbia, Eslovenia y Reino Unido, más de la mitad de los pacientes examinados tuvieron resultados positivos a la variante H3N2 de la influenza tipo A.

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, subrayó que no hay evidencia de que esta cepa cause una enfermedad más severa, aunque sí sea más contagiosa.

La OMS ha señalado que la variante representa en este momento hasta el 90% de todos los casos de influenza confirmados en la región.

Con información de EFE y AFP