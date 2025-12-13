¿Súper Gripe H3N2 es Mortal en México? Estas Personas Corren Mayor Riesgo por Virus de Influenza

La posibilidad de que haya una nueva pandemia aún es lejana, pero la súper gripe ya está en México, por eso acá te decimos si realmente el virus de influenza A H3N2 es mortal en el país y qué personas corren mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, ahora que empiezan a ir en aumento los casos de contagio en todo el mundo.

Para dejar a un lado la nueva posible pandemia en 2026, en una nota ya te dijimos si la súper gripe A H3N2 realmente puede provocar un confinamiento como el que vivimos con el COVID-19. De igual forma, te contamos qué síntomas da este virus de influenza y la lista de países que presentan casos hasta este 13 de diciembre 2025.

Video: Reportan Primer Caso en México de "Súper Gripe": ¿Cómo Está el Paciente?

¿Súper gripe H3N2 es mortal en México?

Debido a la preocupación que existe por el virus A (H3N2), este se trata de un subtipo de virus de la influenza A, que provoca gripe estacional en humanos y suele estar asociado a temporadas más severas, especialmente para los grupos vulnerables.

Toda enfermedad puede ser peligrosa, pero históricamente la mortalidad más alta por influenza se observa en adultos mayores, por ello la principal recomendación es buscar atención médica si se presentan alguno de los siguientes síntomas:

Aparición súbita de fiebre.

Tos (generalmente seca).

Dolor de garganta.

Dolores musculares y articulares.

Malestar general intenso.

Secreción nasal.

La tos puede ser intensa y durar dos o más semanas.

Video: Tras Primer Caso de Influenza A H3N2 Subclado K en México, Jalisco Urge Vacunación

¿Qué personas corren riesgo por el virus influenza H3N2?

La gripe puede ser una enfermedad grave, más cuando se trata de influencias con mutaciones como la A (H3N2). Incluso puede llegar a ser letal para estos grupos vulnerables:

Mujeres embarazadas .

. Los niños de menos de cinco años . El 99% de las muertes de menores de cinco años con infecciones respiratorias relacionadas con la gripe ocurren en países en vías de desarrollo.

. El 99% de las muertes de menores de cinco años con infecciones respiratorias relacionadas con la gripe ocurren en países en vías de desarrollo. Las personas mayores . En países industrializados, la mayoría de las muertes relacionadas con la gripe se producen en personas de 65 años o más .

. En países industrializados, la mayoría de las muertes relacionadas con la gripe se producen en personas de . Pacientes con enfermedades crónicas (como problemas cardiacos, pulmonares, renales, metabólicos o hepáticos).

(como problemas cardiacos, pulmonares, renales, metabólicos o hepáticos). Personas con inmunodepresión (por VIH/sida o quimioterapia).

Las mejor forma de combatir el virus influenza H3N2 es con el método de la prevención, por eso en México ya se hizo un llamado a la población para vacunarse, por eso en una nota ya te dijimos qué vacuna te protege contra la súper gripe.

