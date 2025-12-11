Muere Paciente Renal en Aguascalientes; IMSS Señala a Clínicas Subrogadas de Negar Hemodiálisis

Un paciente renal en Aguascalientes murió por falta de hemodiálisis, de acuerdo con el delegado del IMSS, Misael Ley Mejía, una falla técnica en las condiciones del agua de la unidad obligó a referir de inmediato a los pacientes a clínicas privadas, cubriendo el instituto todos los costos. No obstante, algunas empresas no respetaron este acuerdo y rechazaron o cobraron a usuarios.

Esta omisión “puso en riesgo la salud de personas”, según Misael Ley Mejia. Además, explicó que, aunque por años se ha subrogado el servicio de hemodiálisis, recientemente varias compañías elevaron de manera unilateral y coordinada sus precios, lo que el IMSS rechazó por considerarlo injustificado.

Es importante que la opinión pública sepa que el origen de esa afectación está en la negativa de estas empresas, no en la falta de atención del IMSS Misael Ley Mejía, Delegado del IMSS Aguascalientes

Construyen clínica propia para pacientes renales en Aguascalientes

Esta situación motivó a la decisión de construir y operar una clínica propia con más de 90 sillones; garantizando la calidad y continuidad de tratamientos, evitando presiones económicas.

Además, el delegado informó que se emprenderán acciones jurídicas contra las empresas que negaron atención o pusieron en riesgo a pacientes, además de dar vista a autoridades por intentos de ingresar sin autorización a instalaciones.

El IMSS está emprendiendo las acciones jurídicas correspondientes contra las empresas que negaron la atención y se dará vista a las autoridades competentes por las conductas que hayan puesto en riesgo a los pacientes o pretendido tomar instalaciones sin facultades para ello Misael Ley Mejía, Delegado del IMSS Aguascalientes

Agregó que se revisará cualquier conducta irregular al interior de la delegación y se actuará con firmeza y apego a la ley.

