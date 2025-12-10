Aguascalientes Sancionará a Padres que Permitan el Uso de Pirotecnia a Menores

En Aguascalientes, habrá sanciones contra padres de familia que permitan el uso de artefactos pirotécnicos a sus hijos. Además, la Dirección de Juzgados Cívicos de la capital, prevé un aumento de hasta el 10% de detenciones en esta temporada, la causa: disturbios en la vía pública

Noticia relacionada: Aguascalientes Suspenderá Licencias Hasta por 6 Meses por Reincidencia en Estas Infracciones

A partir, yo creo, que después del día 12 tenemos un incremento del 10% o 12%. He visto que por parte de Mercados va a generar cero tolerancia, se incrementa por el tema de la quema de pirotecnia de menores de edad y adolescentes Moisés de Luna Martínez, Director de Juzgados Cívicos de Aguascalientes

El funcionario Moisés de Luna Martínez agregó que, en caso de que un menor sea detectado quemando fuegos pirotécnicos, será detenido y trasladado al Juzgado Cívico para Adolescente. Posteriormente, buscarán a sus tutores y se realizará la audiencia correspondiente.

En caso de que el adolescente utilice pirotecnia en compañía de un adulto, éste será llevado al C4 y se le aplicará una sanción administrativa. Seguridad pública me pone al mayor a disposición en el C4, lo llevan a San Pablo para la audiencia en caso de que no sea un familiar para la localización de familiares Moisés de Luna Martínez, Director de Juzgados Cívicos de Aguascalientes

¿Qué sanciones habrá contra los padres de familia si sus hijos son descubiertos con pirotecnia?

La multa se aplica en concepto de disturbio en la vía pública, y las sanciones pueden ser:

Multas económicas

Arresto

Trabajo comunitario

Cabe mencionar que las multas van de los mil a los tres mil pesos, asimismo, el arresto es de 36 horas y el servicio comunitario de entre seis a ocho horas.

Andrea Esparza / N+

Historias recomendadas: