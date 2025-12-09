¿Quién es la Reina de la Feria Nacional de San Marcos 2026? Aquí te Decimos

En Aguascalientes, ya hay reina y princesas de la Feria Nacional de San Marcos 2026. En la elección de este año se logró la recepción de 13 mil 509 votos, una cifra considerablemente menor a la del año 2024, con 24 mil 671 votos.

¿Quién es la Reina de la Feria Nacional de San Marcos 2026?

La Reina de la Feria Nacional de San Marcos 2026 es Alexa González, quien resultó electa de la verbena abrileña tras obtener un total de 6 mil 965 votos de aguascalentenses, los cuales participaron en dos días de jornada electoral en 11 municipios del estado.

Por su parte, Andrea Díaz de León será la Primera Princesa después de lograr la simpatía de 3 mil 422 votantes y Mina Jiménez será la Segunda Princesa, con un total de 3 mil 123 votos.

Cabe recordar que la elección a reina y princesas de la edición 2025, se vio envuelta en polémica y controversia luego de la renuncia de cinco de las seis candidatas, esto por preocupaciones de presuntas influencias externas, donde al final, a través de una elección interna, Karina Daniela Martínez fue coronada como Reina y Zahira Becerra y Nicole Palacios como primera y segunda princesa respectivamente.

Luis Ángel Álvarez / N+

