NASCAR Confirma Muerte del Expiloto Greg Biffle y Su Familia en Avionazo en Carolina del Norte

El expiloto Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos murieron en el accidente de una avioneta ocurrido este jueves 18 de diciembre en un aeropuerto de Carolina del Norte, confirmó la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR).

“NASCAR está devastada por la trágica pérdida de Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, ​​su hijo Ryder, Craig Wadsworth y Dennis y Jack Dutton en un fatal accidente aéreo", informó en un comunicado.

Así fue el accidente en el que murió Greg Biffle y su familia

El avión, de propiedad del expiloto, se estrelló cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, dejando varias víctimas mortales, confirmó por su parte la oficina del alguacil del condado Iredell.

La aeronave, un Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 hora local, minutos después de despegar de esa terminal, por causas que aún se investigan.

El alguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo múltiples fallecidos, pero en ese momento todavía no habían sido identificados.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Cae una Avioneta en Carolina del Norte, EUA; Hay 8 Muertos

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

La ruta de la aeronave accidentada

Según FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville por la noche.

Campbell señaló que su oficina, junto con la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA), estaban analizando la escena del accidente e informando a los familiares de las víctimas.

El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de NASCAR, de acuerdo con autoridades municipales.

¿Quién era Greg Biffle?

Greg Biffle fue un miembro de la comunidad NASCAR. Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los aficionados y sus compañeros competidores dejaron una huella indeleble en el deporte.

En la pista, el talento de Greg le valió campeonatos en la NASCAR Xfinity Series y la NASCAR CRAFTSMAN Truck Series, así como numerosas victorias y reconocimientos en la NASCAR Cup Series.

"Greg dedicó incontables horas de su tiempo a ayudar a los ciudadanos de Carolina del Norte durante los desastres que siguieron al huracán Helene. Su incansable labor salvó vidas", añadió en un comunicado la NASCAR.

Con información de: N+ y EFE

