Video de Incendio del Avión: Aeronave se Estrella en Aeropuerto de Carolina del Norte, EUA

Según los primeros reportes, se trata de un avión comercial que se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto de Carolina del Norte

Aeronave se estrella en Aeropuerto de Carolina del Norte.

Aeronave se estrella en Aeropuerto de Carolina del Norte. Foto: @ @PresstvExtra

Este jueves, 18 de diciembre de 2025, un avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte, en Estados Unidos de América (EUA).

Según los primeros reportes, se trata de un avión comercial que se estrelló mientras aterrizaba. Usuarios de redes sociales compartieron el momento en que se incendió. Extraoficialmente se habla de varios muertos, sin embargo, no se ha dado a conocer el número de personas que viajaban a bordo de la aeronave.

La Federación Nacional de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan las causas del accidente.

