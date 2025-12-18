Video de Incendio del Avión: Aeronave se Estrella en Aeropuerto de Carolina del Norte, EUA

Este jueves, 18 de diciembre de 2025, un avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte, en Estados Unidos de América (EUA).

#ÚltimaHora | Un avión comercial se estrelló al aterrizar en un aeropuerto regional de Statesville, Carolina del Norte, en EE. UU., provocando un incendio. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA investigan el incidente. pic.twitter.com/tLHecwTxYX — NMás (@nmas) December 18, 2025

Según los primeros reportes, se trata de un avión comercial que se estrelló mientras aterrizaba. Usuarios de redes sociales compartieron el momento en que se incendió. Extraoficialmente se habla de varios muertos, sin embargo, no se ha dado a conocer el número de personas que viajaban a bordo de la aeronave.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Varias personas murieron después de que un jet privado se estrellara en Statesville, Carolina del Norte. pic.twitter.com/NXOXVqKcmB — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025

La Federación Nacional de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan las causas del accidente.

Con información de N+

