Video de Incendio del Avión: Aeronave se Estrella en Aeropuerto de Carolina del Norte, EUA
N+
Según los primeros reportes, se trata de un avión comercial que se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto de Carolina del Norte
COMPARTE:
Este jueves, 18 de diciembre de 2025, un avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte, en Estados Unidos de América (EUA).
#ÚltimaHora | Un avión comercial se estrelló al aterrizar en un aeropuerto regional de Statesville, Carolina del Norte, en EE. UU., provocando un incendio. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA investigan el incidente. pic.twitter.com/tLHecwTxYX— NMás (@nmas) December 18, 2025
Noticia relacionada: Localizan Caja Negra de Avioneta Cessna Citation III, que se Desplomó en Toluca, Edomex
Según los primeros reportes, se trata de un avión comercial que se estrelló mientras aterrizaba. Usuarios de redes sociales compartieron el momento en que se incendió. Extraoficialmente se habla de varios muertos, sin embargo, no se ha dado a conocer el número de personas que viajaban a bordo de la aeronave.
🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Varias personas murieron después de que un jet privado se estrellara en Statesville, Carolina del Norte. pic.twitter.com/NXOXVqKcmB— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025
La Federación Nacional de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan las causas del accidente.
Historias recomendadas:
-
Este es el ‘Triángulo de las Bermudas’: Zona de Disputa entre Cárteles por Huachicol.
- Activan Revisiones en el Metro CDMX: No Puedes Entrar a Estaciones con Estos Objetos
- Así Operan ‘Los Negros’, Extorsionadores que Amenazan a Choferes de Camiones en Indios Verdes
Con información de N+
Rar