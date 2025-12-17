Localizan Caja Negra de Avioneta Cessna Citation III, que se Desplomó en Toluca

La autoridad federal informa que ya fue localizada la caja negra del jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que se desplomó el pasado lunes 15 de diciembre 2025, muy cerca del Aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México.

Fue entregada a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil.

Además, hoy, la Fiscalía del Estado de México aseguró hoy la bodega donde cayó la aeronave, y personal especializado recoge los pedazos de la aeronave que cayó en el sitio.

Cuando finalicen las investigaciones de la Fiscalía del Edomex, Fiscalía General de la República, se podrán retomar las actividades en la bodega, por lo que los trabajadores no podrán regresar hasta el momento.

¿Qué es la caja negra de la avioneta que se desplomó en Toluca?

Las cajas negras es una unidad que registra datos técnicos del vuelo, es decir, es una grabadora de datos de vuelo y grabadora de voz de cabina. Aunque se le llama caja negra, es de color naranja brillante, está blindada y súper reforzada para resistir impactos y altas temperaturas. Se encuentra en la parte trasera del avión para que tenga mayor seguridad.

Las 10 víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de forma oficial lo nombres de las víctimas que murieron en el accidente.

La avioneta salió de Acapulco y se dirigía al Aeropuerto de Toluca, pero una presunta falla mecánica habría provocado el accidente en los límites del municipio de San Mateo Atenco, en la calle Industria Automotriz y el bulevar Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.

En el espacio de Enrique Acevedo en radio, se dio a conocer ayer que, son 10 las víctimas del accidente, y se trataría de la familia Gómez Hernández:

Los padres: un matrimonio joven de 30 a 32 años.

Los hijos: Los menores de 2, 4, y 9 años

Los abuelos paternos

El escolta de la familia

El piloto y copiloto.

