Accidente Aéreo en Toluca: ¿Quiénes Eran los Jugadores de Beisbol que Iban en Avioneta que Cayó?

El lunes 15 de diciembre de 2025 se registró un accidente aéreo que conmocionó al país: una avioneta se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, dejando saldo de 10 personas fallecidas.

Entre ellas se encontraban jugadores de beisbol que se dirigían a la capital mexiquense provenientes de Acapulco, de acuerdo con la Liga Única de Beisbol Azcapotzalco A.C.

A través de redes sociales, informó que las víctimas formaron parte del equipo Sultanes, que resultó campeón de la Liga en la temporada de este 2025 e incluso habían sido coronados un día previo.

¿Quiénes eran los jugadores que iban en el jet privado?

Al expresar sus condolencias en una publicación en Facebook, la Liga Única de Beisbol Azcapotzalco A.C. dio a conocer los nombres de las personas que iban en la aeronave que se desplomó:

Raúl Gómez Ruiz

Raúl Gómez Buenfil

Olga Janine Buenfil Cardone

Ilse Lizeth Hernández Téllez

Gustavo Palomino Olet

Ximena, menor de edad

Raúl, menor de edad

Natalia, menor de edad

Todos ellos formaron parte del equipo Sultanes, campeón de campeones de esta Liga en esta temporada 2025, coronados un día previo. Descansen en Paz.

“La Liga Única de Beisbol Azcapotzalco A.C. se une a la pena que embarga a las familias Gómez Soriano, Gómez Ruiz y Gómez Buenfil”, indicó.

Además de dichas familias, en el accidente fallecieron el piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años, y el copiloto Walding Sánchez Manzano, de 72 años.

