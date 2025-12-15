EUA Ataca 3 Embarcaciones en el Pacífico Oriental; Mueren 8 Supuestos "Narcoterroristas"

El gobierno de Estados Unidos informó que este lunes 15 diciembre 2025, atacó tres embarcaciones, las cuales aseguró son "operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales".

Destacó que hoy, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, se realizaron ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico

El saldo de estos ataques son ocho narcoterroristas hombres muertos: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera.

