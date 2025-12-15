¿Quiénes Son las Diputadas de la Pelea Hoy en Congreso CDMX? Así Sucedió la Trifulca

¿Quiénes son las Diputadas que Protagonizaron una Riña Hoy en el Congreso de la CDMX?
Desde jalones de cabello, hasta empujones, diputadas capitalinas protagonizaron este día una pelea en el pleno del Congreso de la CDMX
Este lunes 15 diciembre 2025, durante la discusión de la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas CDMX, InfoCDMX, diputadas del PAN y Morena protagonizaron una pelea en el pleno del Congreso capitalino.
Mientras diputados del PAN tomaron la tribuna para evitar la discusión de la desaparición del InfoCDMX, diputados de Morena subieron a la tribuna, y entre acusaciones de incumplimiento en lo pactado sobre el órgano autónomo, la pelea llegó hasta la Mesa Directiva.
Las diputadas Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Daniela Álvarez se jalaron el cabello, se empujaron y acabaron en una pelea en el Congreso de la CDMX.
- Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intervino y canceló la sesión.
¿Qué pasó hoy en el Congreso CDMX?
Yuriri Ayala de Morena, jaló del cabello a Daniela Álvarez del PAN, por lo que Claudia Pérez, igual del PAN, reaccionó al ver que a su compañera le jalaron el cabello e hizo lo mismo a Yuriri Ayala.
¡Quiénes son las diputadas que protagonizaron la riña en el Congreso CDMX?
Yuriri Ayala
- Es diputada del Distrito 6 de la alcaldía Gustavo A. Madero por Morena
- Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México
- Diputada local desde septiembre de 2018
- Ha sido parte de comisiones como la de Administración y Procuración de Justicia
- Ha promovido iniciativas en temas como violencia política de género en medios digitales
Daniela Álvarez
- Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas
- Diputada por el Distrito 19
- En su experiencia curricular aparece como diputada del 2021 a 2024
- 10 semestre de Derecho
Claudia Pérez
- Es diputada por representación proporcional del PAN.
- Fue Concejal en la alcaldía Cuajimalpa
- Asesora del Grupo Parlamentario del PAN de 2017 a 2018, en la entonces, Asamblea Legislativa de la CDMX
