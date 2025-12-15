Hoteles y Moteles de CDMX Exigirán Registro a Huéspedes para Prevenir Trata y Feminicidios

El Congreso de la Ciudad de México aprobó exigir el registro de huéspedes, visitantes y los vehículos que se utilicen para acceder a hoteles y moteles de la CDMX; estas medidas buscan combatir la trata de personas y la violencia contra las mujeres.

Por unanimidad, los legisladores de la CDMX avalaron una reforma a las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Turismo, la cual obligará a los hoteles de la capital del país a pedir a cada huésped una identificación oficial vigente con fotografía, esto para realizar su registro.

¿Qué datos se deben registrar en hoteles de la CDMX?

Cuando se decida alquilar el cuarto de un hotel o motel en la Ciudad de México, se deberá hacer un registro con los datos personales, como son los siguientes:

Nombre completo del cliente

Domicilio

Hora de ingreso

¿Cuántos votos se necesitaron para aprobarse registro de hoteles?

Se necesitaron 51 votos de legisladores de todas las bancadas políticas; en el caso de menores de edad, estos deberán ser registrados validando su identidad con un documento oficial.

