Cae Hombre Por Feminicidio y Secuestro de 2 Niñas; Era Buscado en Michoacán y lo Detienen en NL

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, dio a conocer que el día 12 de diciembre de 2025 se cumplió con la detención de Luis Felipe "N", de 36 años de edad, quien era buscado por las autoridades de Michoacán. La detención se llevó a cabo en Monterrey, N.L., en colaboración con la autoridad investigadora del Estado de Michoacán.

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Control de esa entidad, quien consideró al detenido como presunto responsable de un delito grave

Video: Hombre Acusado de Feminicidio es Detenido en Nuevo León Era Buscado en Michoacán

Luis Felipe "N" es señalado por las autoridades de Michoacan como el presunto responsable de un secuestro agravado ocurrido el 24 de noviembre de 2025 en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

El crimen incluyó la muerte violenta de una mujer de 28 años, identificada con las iniciales M. E. P. Según los informes, la mujer fue víctima de un secuestro, y posteriormente fue asesinada. Después de cometer el crimen, el detenido también se llevó a dos niñas, hijas de la víctima, quienes fueron localizadas con vida en el Estado de Nuevo León, en donde fueron puestas a resguardo por el DIF de Nuevo León.

Luis Felipe "N" será trasladado a Michoacán

Donde quedará internado en un Centro de Reinserción Social Estatal. El detenido se encuentra a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal en ese estado, donde enfrentará las acusaciones correspondientes por los delitos cometidos.

Las autoridades de ambos estados siguen trabajando en conjunto para esclarecer todos los detalles del caso. La detención de Luis Felipe "N" es un paso importante en la investigación de este caso, pero las autoridades continúan recabando información y testimonios para dar con otros posibles responsables y esclarecer todos los pormenores del secuestro y homicidio.

El caso ha generado gran consternación en Michoacán y se espera que en las próximas semanas se dé a conocer más información sobre el desarrollo del juicio.

Con información de Adriana Garcíno / Noticias N+

