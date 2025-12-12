Capturan a Cinco Asaltantes tras Robar Tráiler en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo

A balazos, fue detenida durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre una banda de asaltantes que operaba en carreteras del estado de Nuevo León. La captura fue realizada por elementos de la Policía TOP de Escobedo en coordinación con oficiales de Fuerza Civil.

La detención se dio luego de que los presuntos asaltantes interceptaran a una trailera en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Ciénega de Flores. Los integrantes de la banda delictiva amarraron a la conductora y la dejaron dentro del camarote de su tráiler para luego llevarse la caja y escapar con rumbo desconocido.

Minutos más tarde la víctima del robo pidió ayuda a una patrulla de Proxpol; tras la denuncia de la conductora, las autoridades de seguridad iniciaron el rastreo del tráiler que fue ubicado cerca de la autopista periférico y la carretera Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Elementos de la Policía de Escobedo fueron los primeros en atender el reporte y junto con las autoridades de Fuerza Civil siguieron el GPS hasta una pensión de tráileres que se encuentra sobre una brecha donde lograron recuperar el monto millonario de cajas de rines que transportaba el tráiler.

En el sitio fueron neutralizados y detenidas cinco personas pertenecientes a una banda que presuntamente opera en principalmente en las carreteras del municipio de Ciénega de Flores y García, Nuevo León.

