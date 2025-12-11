Choque Deja Un Adolescente Lesionado y Una Camioneta Volcada en el Centro de Monterrey

Un accidente automovilístico entre un carro y una camioneta de carga provocó que al menos un adolescente resultara lesionado. El percance ocurrió la tarde de este jueves 11 de diciembre en el cruce de la avenida Juárez y la calle Espinoza en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Presuntamente el percance ocurrió luego de que uno de los conductores se pasara un semáforo en rojo, lo que provocaría el impacto contra el costado de la camioneta dejándola volcada sobre la avenida Juárez. Al percatarse de lo ocurrido, testigos llamaron de inmediato a los elementos de rescate para atender a los heridos.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil y Policías de Monterrey para auxiliar a los tripulantes de ambos vehículos. Paramédicos confirmaron que un joven resultó herido, por lo que comenzaron a darle la atención médica necesaria. Hasta el momento se desconoce su estado de salud, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el adolescente lesionado.

El automóvil donde viajaba el adolescente herido estuvo a punto de impactarse contra un negocio ubicado en la esquina de la calle Espinoza, pero debido a la presencia de varios bolardos se evitó un accidente mayor. Al lugar llegó una grúa para voltear la camioneta volcada y llevarse los vehículos dañados.

Debido a los trabajos en este punto, los automovilistas que se dirigían hacía Colón fueron desviados por la calle Espinoza para poder dirigirse a su destino. Elementos de seguridad mencionaron que analizarán las cámaras de seguridad en este punto para saber como ocurrió este percance que dejó una volcadura y un joven herido.

