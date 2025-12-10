Asesinan a Hombre Durante Ataque a Balazos en la Colonia Avance Popular en García, Nuevo León

La noche de este miércoles 10 de diciembre se registró una balacera que dejó un hombre sin vida en la colonia Avance Popular en el municipio de García, Nuevo León. El ataque a balazos ocurrió en la vía pública lo que generó una intensa movilización por parte de la policía municipal, quienes acudieron al lugar para acordonar la zona luego de confirmar que en el sitio se encontraba un hombre sin vida.

La víctima se trataría de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, quien fue atacado sobre la calle Carmen Cerdán. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía de García, así como de paramédicos de emergencia.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que pidieron el apoyo de los elementos de investigación para iniciar con los trabajos correspondientes. Se dio a conocer que una segunda persona habría resultado herida pero hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Realizan operativos tras ataque armado en García

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) comenzaron con las investigaciones correspondientes y el levantamiento de pruebas mientras la zona permanecía acordonada. Las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse alejados de esta zona por seguridad. Policías comenzaron con un operativo para tratar de localizar a los agresores.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den más información sobre este ataque armado que dejó un hombre si vida. La zona permanecerá cerrada, por lo que elementos de seguridad pidieron a vecinos tomar vías alternas durante se realizan las investigaciones correspondientes.

