Investigan Muerte de Hombre Hallado en Descomposición Dentro de Casa en Ciénega de Flores, NL

Un hombre fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una casa ubicada en la avenida Ruiseñor, en la colonia Villas del Carrizalejo, perteneciente al municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.

El cuerpo fue localizado durante la noche del martes 9 de diciembre y generó la movilización de la Policía de Ciénega de Flores, quienes confirmaron el hallazgo del hombre sin vida. La zona fue acordonada por los policías locales en espera de los peritos y agentes investigación para iniciar con las indagatorias correspondientes.

Las autoridades no lograron identificar a la víctima debido a las condiciones en las que se encontraba. De acuerdo con lo informado, el hombre fallecido se encontraba en avanzado estado de descomposición y presuntamente presentaba huellas de violencia, causadas aparentemente por golpes hechos con un objeto contuso.

Encuentran cuerpos en descomposición en carretera a Grutas de García

El pasado 9 de diciembre, otro cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado en una zona baldía ubicada en la carretera a las Grutas de Garcia y el Camino al Mirador Los Alacranes, en el municipio de García, Nuevo León.

Las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo a través de una llamada anónima al 911. De acuerdo con lo informado, la víctima era un hombre y aparentemente no presentaba huellas de violencia. Las zona fue asegurada para continuar con las investigaciones y determinar la causa de muerte.

