Detienen en Nuevo León a Presunto Feminicida Buscado en la Ciudad de México

En el municipio de Cadereyta, Nuevo León, fue detenido un hombre que era buscado por feminicidio y homicidio en la Ciudad de México. Elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y el Grupo de la Coordinación Metropolitana, ubicaron y detuvieron al sujeto mientras caminaba por las calles de la colonia Valle del Roble.

El presunto feminicida y homicida fue identificado como Julio "N" de 48 años de edad, a quién le fueron decomisadas dos bolsas que presuntamente contenían marihuana. Luego de su detención en la colonia Valle del Roble, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar cual será el proceso legal a seguir por los delitos por los cuales era buscado en la Ciudad de México.

El pasado 18 de noviembre otro hombre fue detenido por el feminicidio de su esposa en Nuevo León. Se trató de un triple homicidio cometido el domingo 16 de noviembre en una vivienda de la colonia Villas de San Sebastián, en el municipio de Guadalupe.

En el lugar fueron encontrados sin vida María de 54 años de edad, Ricardo de 57 años de edad y su hija Tania de 29 años de edad. La zona fue acordonada por las autoridades de seguridad, quienes iniciaron las investigaciones del caso, así como la búsqueda del presunto responsable que fue detenido días después del hecho.

El hombre de 30 años de edad fue capturado en calles de la colonia Urdiales, en la ciudad de Monterrey. Las autoridades informaron que al momento del homicidio de los suegros y feminicidio de su esposa, la pareja se encontraba separada.

