Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de una Habitación en un Hotel en el Centro de Monterrey

Elementos de seguridad y de investigación se movilizaron hasta un hotel ubicado en el centro de Monterrey luego de que personal de limpieza localizara a uno de los huéspedes sin vida al interior de una habitación. Fue en la avenida Cuauhtémoc, a unos metros de la avenida Colón, donde los policías hicieron presencia.

Fue el personal de este hotel quienes al localizar al hombre inconsciente trataron de despertarlo pero al notar que no respondía y no respiraba de inmediato pidieron el apoyo de los elementos de seguridad y de paramédicos para auxiliar al sujeto.

Hasta este hotel llegaron paramédicos de Protección Civil de Nuevo León quienes al realizarle algunos procedimientos médicos al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que llamaron a las autoridades correspondientes para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Minutos más tarde acudieron elementos de la Policía de Monterrey y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes comenzaron a recabar información en el sitio para determinar cual fue la causa de la muerte del hombre. Se espera que las cámaras de seguridad de este hotel sirvan como evidencia.

Hombre muere en celdas municipales de El Carmen

Otro caso similar ocurrió dentro de una celda municipal en El Carmen, Nuevo León. En este punto, un hombre que había sido detenido, por iniciar una discusión vecinal e intentar atacar a un sujeto con un arma blanca, perdió la vida de manera repentina.

Elementos de seguridad mencionaron que el sujeto había pedido atención médica ya que se sentía mal por lo que a este punto llegaron paramédicos de Protección Civil de El Carmen. Luego de que los rescatistas llegaran a este punto confirmaron que la persona detenida ya no contaba con signos vitales.

