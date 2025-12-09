Matrimonio Pierde su Casa y Negocio Tras Incendio de Camión de Personal en Apodaca, Nuevo León

Luego de que un camión de personal se consumiera en llamas, un matrimonio perdió parte de su hogar y su negocio debido a que las llamas llegaron hasta la cochera y parte de su casa ubicado sobre la calle Titania en la colonia Cosmópolis en Apodaca, Nuevo León.

La nieta del matrimonio que perdió su hogar comentó para N+ Monterrey que en la cochera de esta casa su abuelo realizaba trabajos con madera los cuales quedaron completamente inservibles debido a que las llamas consumieron por completo los materiales que él utilizaba.

Él hace arreglos de muebles, él hace casitas para perros, él es pintor, todo esto él lo ha ido invirtiendo con lo mismo de su trabajo

El señor Miguel, dueño de este negocio y hogar, mencionó que minutos antes de que ocurriera este incendio había salido con su esposa para realizar un tramite en el ayuntamiento y entregar algunos trabajos realizados.

Tocó la suerte que no estábamos, nos acabábamos de ir a un mandado a dejar un trabajo que hice, y pasó eso que de repente, no sé cómo estuvo, dicen que no traía extintor el camión

Presunta falla mecánica provoca incendio en camión de personal en Apodaca

Don Miguel mencionó que hasta el momento nadie se ha acercado con ellos para recibir ayuda, por lo que pidió a los dueños del transporte de personal que se hagan cargo de este accidente que dejó daños estructurales en su domicilio, dejando al matrimonio sin poder habitar su hogar.

El siniestro que afectó a este matrimonio ocurrió la tarde del lunes 8 de diciembre, cuando un transporte de personal comenzó a incendiarse tras una presunta falla mecánica. En este punto, las llamas alcanzaron dos domicilios y hasta el momento se han reportado tres personas lesionadas los cuales se trasladaron a un hospital por cuenta propia.

Con información de Ángel Giner | N+

