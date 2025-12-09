Hallan Cuerpo en Estado de Descomposición en Carretera a las Grutas de García, Nuevo León

Un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado en una zona baldía del municipio de García, Nuevo León. El hallazgo se dio durante el medio día del martes 9 de diciembre en la carretera a las Grutas de García y Camino al Mirador Los Alacranes.

Noticia relacionada: Asesinan a Dos Hombres y una Mujer en García, Nuevo León

Las autoridades de seguridad fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo en avanzado estado de descomposición a través de una llamada anónima al 911. Al llegar a la carretera que lleva a las Grutas de García, los oficiales confirmaron el deceso de la víctima que fue abandonada aproximadamente a 100 metros de la carpeta asfáltica y a unos dos kilómetros de distancia de la avenida Lincoln.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el cuerpo a simple vista no presentaba huellas de violencia y se trataba de un hombre, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial. La zona fue acordonada para que los peritos y agentes de investigación iniciaran el levantamiento de evidencias, así como las indagatorias correspondientes para determinar la causa de muerte.

Video: Hallan Cuerpo Sin Vida en Terreno Baldío en García

Encuentran a hombre sin vida dentro de cajuela en García

El pasado 5 de diciembre fue encontrado otro cuerpo en un camino de terracería cercano al camino a las Grutas de García, en conexión con el camino a Icamol y avenida Lincoln. De igual manera, fue una llamada anónima la que alertó a las autoridades sobre un vehículo abandonado en el sitio.

Al llegar, las autoridades encontraron el auto abandonado y un hombre sin vida en avanzado estado de descomposición y con aparentes huellas de violencia dentro de la cajuela. La víctima no ha sido identificada, pero tenía aproximadamente 45 años de edad.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH