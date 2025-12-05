Ataque Armado Deja a Hombre Herido en García, Nuevo León; Recibió Siete Disparos

Un ataque armado registrado durante la tarde de este viernes 5 de diciembre generó una intensa movilización de autoridades de seguridad en el Fraccionamiento Paraje San José sector Los Valles, una zona habitacional privada en el municipio de GarcÍa, Nuevo León.

Noticia relacionada: Hombre es Secuestrado y Hallado con Huellas de Tortura en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado se llevó a cabo en contra de hombre de entre 33 y 36 años de edad que recibió al menor siete impactos de bala. Debido a las heridas causadas por los disparos, la víctima fue trasladada a un hospital privado ubicado al poniente de la ciudad de Monterrey para su atención médica; su estado de salud es reportado grave.

Luego de reportarse el ataque armado, agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ingresaron al Fraccionamiento Paraje San José para acordonar la zona e iniciar con el levantamiento de evidencias que ayuden a continuar con las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos que dejaron como saldo un hombre herido de diversos impactos de bala.

Video: Movilización por Ataque Armado en García, Nuevo León; Hombre Recibe Al Menos Siete Disparos

Otra movilización en el municipio de García

La misma tarde de este viernes 5 de diciembre, se registró otra movilización en el camino a las Grutas de García, en el municipio de García, Nuevo León. Aparentemente el despliegue se generó por otro hecho violento que no ha sido especificado por las autoridades de seguridad.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles sobre los hechos que generaron esta otra movilización en la vía que comunica con las Grutas de García.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

SHH