Recuperan 12 Computadoras Presuntamente Robadas a Creadores de Contenido en Monterrey

La mañana de este viernes 5 de diciembre fueron recuperadas 12 de las 18 computadoras que habían sido robadas a una casa productora ubicada en ls colonia Bernardo Reyes en Monterrey, Nuevo León. Los equipos, utilizados por un grupo de creadores de contenido, habían sido sustraídos durante la madrugada del jueves 4 de diciembre.

Elementos de la Policía de Monterrey, junto con personal del grupo de investigación, lograron ubicar parte de los artículos robados luego de rastrear la señal GPS que mantenían los dispositivos. Tras seguir la ubicación marcada por los equipos, los agentes identificaron el punto donde estaban ocultas las computadoras y procedieron a recuperarlas.

El operativo de búsqueda inició desde el día del robo, cuando las autoridades municipales y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) desplegaron unidades en la colonia Bernardo Reyes para recabar evidencia dentro de la casa productora, lugar donde las víctimas realizan grabaciones, podcasts y contenido digital.

Aunque la recuperación de 12 computadoras representa un avance importante, aún faltan seis por localizar y, hasta este momento, no hay personas detenidas. Las autoridades continúan con el seguimiento de las rutas marcadas por los rastreadores y con la revisión de imágenes captadas en los alrededores para tratar de ubicar a los responsables del robo.

Continuan investigaciones tras robo a casa productora en Monterrey

Vecinos y locatarios de esta casa productora pidieron a las autoridades que haya más seguridad y patrullaje en este punto para que este tipo de robos dejen de suceder. Se espera que en las próximas hora estos equipos de cómputos sean entregados a los creadores de contenido afectados.

Las investigaciones en este caso continuarán, por lo que se espera que en próximos días se den a conocer más detalles y la localización del equipo faltante así como posibles detenciones de los presuntos ladrones que ingresaron a esta casa productora de contenido en Monterrey.

