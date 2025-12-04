Choque Contra Poste Deja a un Joven Atrapado Dentro de Camioneta en Monterrey

La tarde de este jueves 4 de diciembre, un accidente automovilístico dejó a un joven atrapado dentro de la camioneta en la que circulaba por la avenida Antonio L. Rodríguez en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Conductor Queda Atrapado Entre Dos Camiones de Carga en Av. Morones Prieto en Monterrey

El percance sucedió cuando el joven se estrelló contra un poste de electricidad, lo que provocó que la parte delantera del vehículo quedará completamente destruida dejando al conductor atrapado. Luego de percatarse del accidente, testigos pidieron apoyo a elementos de seguridad para auxiliar al sujeto.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey quienes comenzaron con los trabajos correspondientes para liberar al hombre que se encontraba atrapado. Tras su liberación, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) trasladaron al sujeto hasta la Clínica 21 del IMSS.

Antes de impactar el poste, la camioneta chocó un automóvil que es utilizado como taxi de plataforma. Los paramédicos brindaron apoyo al conductor afectado pero descartaron que presentaba lesiones de gravedad. Testigos mencionaron que el conductor de la camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Elementos de seguridad ya investigan como ocurrió este percance y poder deslindar las respetabilidades correspondientes tras los daños ocasionados.

Video: Joven Queda Atrapado Dentro de Auto al Chocar con Poste en Monterrey

Hombre queda atrapado dentro de camioneta en Morones Prieto

Otro accidente víal similar ocurrió el pasado 3 de diciembre, cuando un hombre que circulaba por la avenida Morones Prieto quedó atrapado dentro de su vehículo luego de quedar en medio de dos camiones de carga.

Este percance movilizó a elementos de rescate quienes tuvieron que utilizar una motosierra para liberar al hombre que se encontraba dentro del auto. Las cámaras de N+ Monterrey captaron el momento que fue rescatado y trasladado hasta un centro médico cercano. Hasta el momento el conductor sigue en estado delicado de salud.

Historias recomendadas:

Con información de Alex Rodríguez | N+

DAGM