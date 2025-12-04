Nuevo León Vuelve a ser uno de los Estados Más Violentos del País en Primera Semana de Diciembre

Luego de tres meses, el estado de Nuevo León se volvió a colocar como una de las entidades más violentas del país en tan solo la primer semana del mes de diciembre. Este dato fue confirmado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante las primeras horas de este miércoles 3 de diciembre.

Fue durante el 2 de diciembre donde en un lapso de 12 horas fueron asesinados cinco hombres en diferentes puntos del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Todos estos decesos ocurrieron durante actos delictivos los cuales siguen siendo investigados.

El primer hecho delictivo ocurrió a las 7:45 de la mañana, cuando en un domicilio ubicado en la colonia Floridos Bosques de Nogalar ingresaron varios hombres armados y dispararon contra tres sujetos que se encontraban en el segundo piso de esta propiedad. De inmediato se inició un despliegue de seguridad cerca de este punto.

El segundo ataque a balazos ocurrió a las 7:30 de la noche en una casa ubicada en la colonia Balcones de Santo Domingo, lugar donde fueron asesinados dos sujetos. En este punto llegaron elementos de investigación quienes comenzaron a recabar información y así poder saber si ambos ataques tenían alguna relación.

Sigue sin resolverse problema de seguridad en Nuevo León

Ambos ataques han provocado que el estado de Nuevo León vuelva a convertirse en la entidad más violenta de México, suceso que no había ocurrido desde el pasado 22 de septiembre del presente año, por lo que las autoridades han puesto el ojo en el Área Metropolitana de Monterrey.

Los elementos de seguridad estatales y federales han mantenido fuertes operativos en diferentes puntos de Nuevo León con el fin de evitar más actos delictivos que pongan en riesgo a los ciudadanos. Pese a estos despliegues, los brotes de violencia registrados han demostrado que el problema no se ha resuelto por completo.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM