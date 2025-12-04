Roban a Creadores de Contenido en Monterrey; Se Llevan 18 Computadoras

Un grupo de creadores de contenido fueron víctimas de un robo, luego de que delincuentes ingresaran a su casa productora y se llevaran 18 computadoras. El crimen se registró durante la madrugada de este jueves 4 de diciembre, en un domicilio ubicado sobre la avenida Alfonso Reyes, en el fraccionamiento Bernardo Reyes, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los presuntos delincuentes ingresaron por la parte de arriba de la vivienda, aparentemente rompieron uno de los ventanales para lograr meterse y posteriormente, llevaron a cabo el robo de las 18 computadoras, el equipo de trabajo de los creadores de contenido.

Robo a creadores de contenido genera despliegue de policías en Monterrey

Luego de reportarse el robo, elementos de investigación de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, realizaron un despliegue hasta el fraccionamiento Bernardo Reyes para iniciar con las indagatorias en la casa productora, donde las víctimas del atraco realizan sus grabaciones, podcasts y creación de contenido para redes sociales.

La zona fue acordonada por las autoridades de seguridad, quienes continúan investigando y recabando evidencias sobre los hechos ocurridos durante la madrugada en el domicilio ubicado sobre la avenida Alfonso Reyes, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por este robo de 18 computadoras; sin embargo, se espera que las cámaras de seguridad que se encuentran en los alrededores de la vivienda sean de ayuda para que los agentes de investigación logren identificar a los presuntos delincuentes.

