Camión de Transporte de Personal Choca con Poste y Deja 5 Trabajadores Heridos en Apodaca, NL

Un camión de transporte de personal chocó contra un poste de concreto y dejó como saldo cinco trabajadores heridos en la avenida Villas de San Carlos, que se encuentra en la colonia que lleva el mismo nombre, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El accidente se registró durante las primeras horas de este jueves 4 de diciembre, cuando los trabajadores regresaban de completar su jornada laborar. El choqué contra el poste de concreto ocurrió aparentemente porque el conductor del camión de transporte de personal dormitó mientras manejaba.

Elementos de emergencia se movilizaron hasta la colonia Villas de San Carlos, luego de recibir el reporte del accidente. Los cinco trabajadores heridos fueron atendidos en el sitio por personal de Protección Civil de Apodaca y paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales.

Choque de camión con poste deja sin luz a un sector en Apodaca

Al chocar, el camión de transporte de personal derribó el poste y con ello el cableado de la energía eléctrica; además de causar daños al menos a dos vehículos que se encontraban estacionados en la avenida Villas de San Carlos, donde ocurrió el accidente vial.

Debido a la caída de los cables, los vecinos de un sector de la colonia Villas de San Carlos, en el municipio de Apodaca, se quedaron sin servicio de energía eléctrica y están a la espera de que arribe el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que reactiven la luz en la zona.

Además, el accidente ocasionó tráfico en dicha zona del municipio de Apodaca. Las se mantuvieron en el lugar para la llegada de la grúa y el equipo necesario para retirar el camión del transporte de personal, así como para trabajar en los demás daños ocasionados debido al choque.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

