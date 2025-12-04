Jóvenes Burlan Seguridad del Sistema del Metro en Monterrey y Grafitean Varios Vagones

Durante la noche de este miércoles 3 de diciembre comenzó a circular un video, en diferentes grupos de redes sociales, donde se ven al menos a tres jóvenes grafiteando algunos vagones estacionados dentro de una estación del metro en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Fallas Constantes en Escaleras de Estación Santa Lucía Afecta a Cientos de Usuarios en Monterrey

Este video fue grabado por los mismos jóvenes que ingresaron a las instalaciones del metro. En este metraje se puede observar como los sujetos bajan a las vías de este medio de transporte y comienzan a caminar unos metros hasta llegar a un vagón el cual se encontraba con las puertas abiertas y con las luces encendidas.

Luego de llegar hasta este punto de la estación, los jóvenes comienzan a sacar varias latas de pintura en aerosol y comienzan a vandalizar la unidad. Con el temor de ser sorprendidos por guardias de seguridad, uno de los sujetos comienza a cerrar las puertas del vagón para no ser vistos por cámaras de seguridad o personal del metro.

Hasta el momento las autoridades de Metrorrey no han dado un comunicado al respecto sobre este acto de vandalismo, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer las medidas que se tomarán contra los sujetos que burlaron la seguridad de esta estación e ingresaron a la vías para cometer estos actos delictivos.

Video: Fallan Escaleras Eléctricas en Estación del Metro en Monterrey

Continuan actos de vandalismo dentro del sistema Metrorrey

Esta no sería la primera vez que el sistema de Metrorrey sufre estos actos de vandalismo, ya que en el julio del 2023 ocurrió algo similar en la línea 2 del metro, donde tres personas ingresaron a una zona de maniobras para grafitear al menos dos vagones.

En esta ocasión, personal de Metrorrey mencionó que los tres jovenes esperaron a que los guardias de seguridad terminaran su recorrido por este punto para ingresar. Una vez dentro de las vías, los sujetos grafitearon por completo dos unidades las cuales habían sido recientemente adquiridas.

Historias recomendadas:

DAGM