Fallas Constantes en Escaleras de Estación Santa Lucía Afecta a Cientos de Usuarios en Monterrey

Las escaleras eléctricas de la estación Santa Lucía, ubicada sobre la avenida Pino Suárez, se han convertido en motivo de constante molestia para los usuarios del Metro. En las últimas semanas, los equipos han presentado repetidas fallas que dejan varados a cientos de pasajeros, obligándolos a subir y bajar por las escaleras convencionales durante horas de alta afluencia.

La situación ha generado largas filas y tiempos de traslado más complicados, afectando especialmente a quienes utilizan esta estación como punto clave de conexión.

Para las personas de la tercera edad, el problema se ha vuelto un verdadero pesar. Muchos adultos mayores han expresado que el esfuerzo físico adicional les provoca cansancio, inseguridad e incluso riesgo de caída.

Usuarios señalan fallas en las escaleras

Aunque algunos usuarios intentan ayudarlos, la falta de soluciones inmediatas por parte de las autoridades mantiene la preocupación entre quienes dependen diariamente del sistema de transporte.

Mire, lo que pasa es que yo estoy enfermo, yo tengo un faro, ya tengo cinco años así. Y les digo a los muchachos del Metro y me dicen: ‘Váyase a la gerencia'

Otro pasajero señaló que esta situación no solo se vive en Santa Lucía:

Ese es un punto importante porque definitivamente es gente saliendo de los hospitales. En la estación Obrera es el mismo problema. En la estación del Metropolitano, personas con discapacidad también batallan, subiendo por las escaleras normales

La problemática ha encendido el debate sobre la falta de mantenimiento en el sistema, especialmente porque ocurre tras el reciente aumento en la tarifa del transporte público. Usuarios señalan que el incremento debería reflejarse en un servicio más eficiente y con mejores condiciones operativas.

Sin embargo, con las constantes fallas en las escaleras de Santa Lucía, la percepción general es que la inversión no está rindiendo frutos y que hace falta una intervención urgente para garantizar un servicio digno y funcional para todos.

