Detienen a Hombre por Corrupción de Menores y Presunto Abuso a Niño de 10 Años en Apodaca, NL

Fue detenido un hombre identificado como Óscar “N” de 32 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. La captura la llevaron a cabo elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León en las calles de la colonia Parajes San José en García, en el municipio de Apodaca.

Noticia relacionada: Imputan a Hombre por Abuso de Dos Niñas en Juárez, Nuevo León

Al detenido le fue hallado un teléfono celular en el que las autoridades encontraron contenido que lo señala como el presunto agresor de un menor de 10 años de edad. El dispositivo móvil fue asegurado como una de las principales pruebas para continuar con la investigación del caso.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, Óscar "N" se aprovechó de los lazos de confianza que tenía con la víctima y con su familia, para llevar a cabo el presunto abuso al menor de edad. Al detenido se le acusa de al menos un caso agresión sexual, pero las autoridades continúan investigando y no descartan que existan más víctimas.

Video: Detienen a Hombre por Corrupción de Menores en Nuevo León

Internan en penal de Apodaca a hombre acusado de corrupción de menores

Óscar "N", quien es investigado por los delitos de trata de personas y corrupción de menores, ya se encuentra bajo el resguardo de las autoridades estatales. Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informe cuál será su situación legal y cómo avanzará su proceso.

Un juez le impuso como medida cautelar prisión preventiva, por lo cual, actualmente se encuentra en una celda del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, ubicado en la carretera a Salinas Victoria, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Historia recomendada:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH