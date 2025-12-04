Decomisan Una Tonelada de Pirotecnia en Dos Colonias de Guadalupe, Nuevo León

Fue decomisada una tonelada de pirotecnia luego de los cateos realizados en dos domicilios distintos de la colonia Guadalupe Victoria y colonia Jardines de Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El aseguramiento de la mercancía se llevó a cabo gracias a las denuncias que se realizaron de manera anónima.

Luego de recibir las denuncias anónimas a los diferentes números de la Policía de Guadalupe, el departamento de inteligencia inició las investigaciones para obtener los datos correctos de los domicilios donde se encontraba la pirotecnia. Trabajaron en conjunto con Protección Civil de Guadalupe, Fuerza Civil y elementos de la SEDENA lograr el aseguramiento.

En total, las autoridades decomisaron una tonelada de pirotecnia en las colonias Guadalupe Victoria y Jardines de Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe. Aseguraron que continuarán con los trabajos, poniendo principal atención a los mercados rodantes, para eliminar la venta de esta mercancía.

Luego de llevar a cabo el aseguramiento de la pirotecnia en el municipio de Guadalupe, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a continuar realizando sus denuncias anónimas sobre el uso y venta de este tipo de explosivos que no está permitido en el estado de Nuevo León.

Cabe destacar que, muchos ciudadanos continúan preocupados por la venta clandestina de pirotecnia, luego de la explosión registrada la colonia Los Olmos, en Pesquería, que dejó como saldo cuatro muertos, entre ellos menores de edad, y cinco heridos, además de los daños en diversas casas de la zona.

Con información de Pedro Caballero | N+

