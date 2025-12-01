Vecina Narra Momento de la Explosión en Pesquería, NL; Se Resguardó con sus Hijos en el Baño

La explosión por pirotecnia que se registró en un domicilio ubicado en la colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León, generó temor y momentos de pánico a varios vecinos, como lo es el caso de la señora Juani, quien narró para N+ Monterrey como vivió esta tragedia, que hasta el momento ha dejado a cuatro personas sin vida.

Noticia relacionada: Explosión Deja 3 Muertos y 6 Lesionados en Colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León

Fue durante la noche del viernes 28 de noviembre cuando la señora Juani se encontraba en su domicilio con su familia y en cuestión de segundos una explosión los alertó. Tras escuchar los estruendos y gritos de vecinos, la mujer tomó de la mano a sus dos hijos, de 15 y 7 años de edad, para resguardarse al interior del baño de su hogar.

Pasaban vidrios volando y todo, y si salgo mi sitio más seguro es en el baño, porque las ventanas ya estaban sin vidrio y todo, no se me ocurrió más que el baño

Sin pensarlo, la señora Juani resguardó a los dos menores para ponerlos a salvo pese a que no sabía lo que estaba pasando al exterior. La mujer comentó que recuerda ver como las ventanas de su hogar quedaron completamente destruidas y que a lo lejos escuchaba como sus vecinos pedían ayuda.

Pensamos mil cosas ahí juntos los tres temblando, no sabíamos, se oía tan, tan fuerte, y se oía que caían cosas, concreto arriba de la casa

Video: Narra Vecino Explosión de Pirotecnia en Pesquería

Debido al miedo y estrés que le provocaban las explosiones y esntruendos, la señora Juani no recuerda cuanto tiempo duró al interior del baño. La mujer comentó que pasaron alrededor de 40 minutos a una hora resguardados, mientras sus hijos la abrazaban.

No sé exactamente, yo siento que fue una hora, 40, no sé, cuarenta minutos

Evalúan daños en propiedad tras explosión de pirotecnia en Pesquería

La mujer también comentó haber escuchado el sonido de pirotecnia, la cual presuntamente se encontraba resguardada en el hogar donde inició esta explosión, en la colonia Los Olmos, en Pesquería. Pese a que la señora Juani no cuenta con energía eléctrica y su hogar presenta múltiples daños, ella agradece por estar con vida a lado de sus dos hijos.

Hasta el momento, elementos de rescate siguen evaluando los daños de varias casas ubicadas en el lugar donde ocurrió la explosión. Vecinos piden ayuda a las autoridades para tener un lugar en donde pasar la noche y resguardarse de las bajas temperaturas, ya que este hecho los dejó sin su hogar durante este fin de semana.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

DAGM