Lista de Personas Lesionadas en Explosión en una Casa por Pirotecnia en Pesquería, Nuevo León
La explosión por pirotecnia también provocó severos daños en algunos domicilios de la colonia Los Olmos
Luego de que se registrara una explosión al interior de un casa en la cual se almacenaba pirotecnia en la colonia Los Olmos en el municipio de Pesquería, Nuevo León, elementos de rescate compartieron la lista de las personas qué resultaron lesionadas ante este accidente que generó daños en diversas propiedades. Este accidente sucedió durante la noche del 28 de noviembre.
Noticia relacionada: Explosión Deja 3 Muertos y 6 Lesionados en Colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León
Hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de tres personas las cuales aún no se ha revelado su identidad, dos de ellos murieron en el lugar mientra que el tercer deceso ocurrió en un hospital donde se encontraba recibiendo atención médica. La cifra de lesionados continua con seis afectados los cuales fueron identificados como:
- Ana Elizabeth de 39 años
- Jaime Martínez de 29 años
- Melany Ana Sofía de 1 año
- Dayra Jimena de 15 años
- Luka Azael de 3 años
- Krisna Alizee de 16 años
Explosión por pirotecnia afecta a viviendas en la colonia Los Olmos
La onda expansiva provocada por la explosión y tras presentarse una fuga de gas, varias casas de la colonia Los Olmos resultaron con diversos daños. Ante presentar riesgo para los vecinos, elementos de Protección Civil de Nuevo León pidieron a los vecinos resguardarse en otro lugar y así evitar otro accidente más.
El informe de los rescatistas señala que dos domicilios colapsaron por completo, mientras que otros dos registraron colapsos parciales, quedando con estructuras inestables y pérdida total de habitaciones. Otras 44 viviendas resultaron afectadas de manera parcial, mostrando desde cristales rotos y techos dañados hasta cuarteaduras importantes en muros, lo que mantiene a varias familias fuera de sus hogares mientras se evalúan los riesgos y la habitabilidad de cada propiedad.
