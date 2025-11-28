Investigan Muerte de Hombre Dentro de una Universidad Privada en Monterrey

La tarde de este viernes 28 de noviembre, autoridades iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de un hombre ocurrida al interior de una universidad privada ubicada en la colonia Valle Verde Segundo Sector en Monterrey, Nuevo León.

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio y de la policía se registró luego de que personal del plantel reportara que un asistente a un evento institucional se había desvanecido en la zona de escaleras del edificio principal. Entre estudiantes, empleados administrativos y visitantes se generó preocupación al ver llegar a elementos de la Policía de Monterrey.

Según los primeros informes apuntan a que el hombre, de aproximadamente 54 años, asistía a un evento organizado por la universidad cuando comenzó a sentirse mal de forma repentina. Testigos señalaron que, tras perder el equilibrio, cayó al piso y dejó de responder, por lo que de inmediato se dio aviso a los servicios de auxilio.

A pesar de las maniobras realizadas por paramédicos, finalmente se confirmó que ya no presentaba signos vitales. El área donde ocurrió el hecho fue acordonada mientras las autoridades realizaban las primeras indagatorias. De manera inicial, se mencionó que la persona habría sido identificada por su hijo, quien acudió al lugar tras ser notificado.

Muerte de hombre dentro de una universidad sería presuntamente a causas naturales

El acceso a la zona quedó restringido para permitir que el personal ministerial recabara testimonios y revisara las cámaras de seguridad con el fin de descartar cualquier situación distinta a un posible padecimiento médico. Aunque la principal línea apunta a un fallecimiento por causas naturales, la información definitiva dependerá del resultado de la autopsia que efectuará el Servicio Médico Forense.

La comunidad educativa se mantuvo colaborando con las autoridades y, de acuerdo con personal del plantel, se brindará apoyo a los familiares del hombre fallecido. El caso continuará bajo seguimiento de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), por lo que se espera que en próximos días se den más detalles sobre este caso.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM