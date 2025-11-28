Muere Oso Tras ser Rescatado en una Casa en Bustamante, Nuevo León; Presentaba Diversos Daños
N+
Elementos de Parques y Vida Silvestre cofirmaron a través de redes sociales el fallecimiento del oso luego de ser rescatado en Bustamante
COMPARTE:
La noche del 27 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento de un oso negro el cual fue había sido rescatado hace unos días en un domicilio ubicado en el municipio de Bustamante, Nuevo León.
Noticia relacionada: Mejora Salud y Físico de Osa Mina Tras su Rescate del Zoológico La Pastora en Guadalupe, NL
Fue el pasado 26 de noviembre cuando elementos de Parques y Vida Silvestre recibieron el reporte de un oso que aparentemente se veía mal de salud el cual se encontraba recostado bajo un árbol. A la llegada de los rescatistas, durmieron al ejemplar para trasladarlo a sus instalaciones debido a que presentaba daños en su cuerpo.
Veterinarios confirmaron que se trataba de un oso negro Americano de entre 6 y 8 años de edad, el cual presentaba desnutrición severa, dermatitis avanzada, alopecia, crecimiento avanzado en garras y lesiones ortopédicas. De inmediato se comenzó con los cuidados necesarios y la medicación necesaria.
Los rescatistas rápidamente notificaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre este rescate y el estado de salud que presentaba al animal. El oso permanecía bajo resguardo mientras los especialistas se mantenían en comunicación con personal de esta dependencia de gobierno.
Oso fallecido habría sido atropellado en Nuevo León
Durante la mañana del jueves 27 de noviembre se confirmó que el oso negro ya no contaba con signos vitales pese a los cuidados intensivos que recibió por parte del personal de Parques y Vida Silvestre. Tras realizarle un examen, se confirmó que presentaba una bacteria en su organismo que destruye las células sanguíneas, lo que provocó su poca estabilidad de vida.
Los especialista también mencionaron que se le realizaron algunas radiografías y se confirmo que presentaba lesiones antiguas en un brazo y rodilla derecha, lo que indicaría el presunto atropellamiento de este oso. Este accidente provocaría su nula movilidad durante un tiempo, por lo que sus garras se encontraban muy largas y descuidadas.
Historias recomendadas:
- Fallas Constantes en Escaleras de Estación Santa Lucía Afecta a Cientos de Usuarios en Monterrey
- Hieren de Bala a Hombre al Intentar Robarle su Camioneta en la Autopista Monterrey-Reynosa
- Detienen a Conductor que Atropelló a Tránsito en Filtro Antialcohol en San Pedro, Nuevo León
DAGM