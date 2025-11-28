Muere Oso Tras ser Rescatado en una Casa en Bustamante, Nuevo León; Presentaba Diversos Daños

La noche del 27 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento de un oso negro el cual fue había sido rescatado hace unos días en un domicilio ubicado en el municipio de Bustamante, Nuevo León.

Fue el pasado 26 de noviembre cuando elementos de Parques y Vida Silvestre recibieron el reporte de un oso que aparentemente se veía mal de salud el cual se encontraba recostado bajo un árbol. A la llegada de los rescatistas, durmieron al ejemplar para trasladarlo a sus instalaciones debido a que presentaba daños en su cuerpo.

Veterinarios confirmaron que se trataba de un oso negro Americano de entre 6 y 8 años de edad, el cual presentaba desnutrición severa, dermatitis avanzada, alopecia, crecimiento avanzado en garras y lesiones ortopédicas. De inmediato se comenzó con los cuidados necesarios y la medicación necesaria.

Los rescatistas rápidamente notificaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre este rescate y el estado de salud que presentaba al animal. El oso permanecía bajo resguardo mientras los especialistas se mantenían en comunicación con personal de esta dependencia de gobierno.

Oso fallecido habría sido atropellado en Nuevo León

Durante la mañana del jueves 27 de noviembre se confirmó que el oso negro ya no contaba con signos vitales pese a los cuidados intensivos que recibió por parte del personal de Parques y Vida Silvestre. Tras realizarle un examen, se confirmó que presentaba una bacteria en su organismo que destruye las células sanguíneas, lo que provocó su poca estabilidad de vida.

Los especialista también mencionaron que se le realizaron algunas radiografías y se confirmo que presentaba lesiones antiguas en un brazo y rodilla derecha, lo que indicaría el presunto atropellamiento de este oso. Este accidente provocaría su nula movilidad durante un tiempo, por lo que sus garras se encontraban muy largas y descuidadas.

