Detienen a Conductor que Atropelló a Tránsito en Filtro Antialcohol en San Pedro, Nuevo León

Un hombre, identificado como Carlos “N” de 33 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, por múltiples percances viales, entre ellos, por presuntamente haber atropellado a un elemento de Tránsito en su intento por evadir un filtro antialcohol en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Autoridades del C4 realizaron el reporte de un vehículo color blanco que circulaba en sentido contrario sobre la calle Manuel Jesús Clouthier. Una unidad de policías se aproximaron al sitio y fueron impactados de frente por el conductor, en el cruce con la calle Corregidora, quien huyó con dirección al municipio de Santa Catarina y desató una persecución en la zona.

Durante la persecución, el conductor del auto blanco chocó contra la parte trasera de otra patrulla de la Policía en el carril central de la avenida Díaz Ordaz, a la altura de la calle Zinc. Minutos después, los oficiales lograron detener a Carlos “N”, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con la investigación del caso.

Video: Conductor Atropella a Tránsito y Huye en San Pedro

Vehículo ya había sido reportado por el atropello de un tránsito en San Pedro

El vehículo en el que viajaba el conductor que fue detenido por las autoridades de seguridad, ya contaba con una alerta por haber atropellado a un elemento de la Policía Vial en un filtro antialcohol, días antes, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Además de haber impactado a dos patrullas e intentar escapar con dirección al municipio de Santa Catarina, Carlos “N” también es investigado por haber atropellado a un elementos de Tránsito, cuando presuntamente se encontraba manejando bajo los influjos del alcohol. Se espera que en las próximas horas, las autoridades de San Pedro den más detalles sobre su situación legal.

