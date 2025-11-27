Detienen a Presunto Exhibicionista en la Colonia Valle Verde en Monterrey

La tarde de este jueves 27 de noviembre se dio a conocer la detención de un sujeto acusado por diversas mujeres por presuntamente exhibirse frente a ellas en diversos sectores del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Esta detención se dio luego de que vecinas de la colonia Valle Verde comenzaran a denunciar a un hombre, a bordo de un auto, el cual se acercaba a sus víctimas para después exhibirse frente a ellas dentro de su vehículo. Fue a través de una aplicación de mensajes donde las mujeres compartieron las placas y fotos del rostro del sujeto para identificarlo.

Luego de presentar una denuncia ante las autoridades, elementos de la Policía de Monterrey ilograron indentificar través del C4 el auto del hombre cuando circulaba por la avenida Ruiz Cortines, punto donde las autoridades comenzaron una persecución con el fin de detenerlo y verificar que se trataba del acusado.

Fue hasta la calle Privada Durazno de la colonia Valle Verde Primer Sector donde los policías lograron cortarle el paso al hombre. Luego de pedirle que bajara del vehículo, los elementos se percataron que su rostro coincidía con las fotografías que las acusadas le habían tomado para realizar la denuncia por lo que fue detenido.

Investigan caso de hombre exhibicionista en Monterrey

El hombre fue identificado como Eliezer “N”, de 40 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para comenzar una investigación en su contra tras las denuncias que realizaron contra el sujeto tras presuntamente exhibirse frente a varias mujeres.

Según las mujeres denunciantes, el hombre se dirigía a escuelas cercanas a el punto donde fue detenido. Al llegar a estos sitios, el hombre esperaba a que sus víctimas dejaran a sus hijos en los planteles educativos para posteriormente llamarles desde su auto para realizarles una pregunta y en ese momento el sujeto aprovechaba y se exhibía.

