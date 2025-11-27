Será reactivado el programa Caballero en el Camino para dar acompañamiento y auxilio a las personas que viajen en las carreteras de Nuevo León, así lo informó este jueves 27 de noviembre Gerardo Escamilla Vargas, titular de Fuerza Civil.

Noticia relacionada: Consulado de Estados Unidos en Monterrey Alerta por Robos en Carretera 85D en Nuevo León

Este anuncio se dio luego de que el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey emitiera una alerta el miércoles 26 de noviembre por diversos robos registrados recientemente por parte de grupos armados en la carretera 85D Monterrey-Nuevo Laredo, en el estado de Nuevo León.

Es la División Caminos de Fuerza Civil de Nuevo León la institución que reactivará el programa Caballero en el Camino de manera gradual en los próximos días. Este funcionará mediante solicitudes que pueden realizar los conductores al número de emergencias 911. El acompañamiento se dará en un horario determinado y los viajeros también tienen la opción de integrarse a operativos carrusel junto a otros vehículos que vayan en la misma ruta.

Autoridades de Fuerza Civil recomiendan viajar por la carretera a Colombia

Respecto a la alerta por robos en la carretera 85D Monterrey-Nuevo Laredo, que emitió el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, las autoridades de Fuerza Civil señalaron que ya están trabajando en conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección para brindar mayor seguridad a los conductores en esta zona.

Señalaron que la mayoría de los reportes de robo han ocurrido fuera de los límites de Nuevo León; sin embargo, recomendó a los conductores a transitar por la carretera a Colombia, una vía de comunicación que les permite llegar a Estados Unidos de manera segura sin salir del estado.

Historias recomendadas:

SHH