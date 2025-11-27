¿Cuántos Días de Asueto Darían en Nuevo León por el Mundial 2026? Esto Dijo Samuel García

Este jueves 27 de noviembre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García habló sobre los posibles días inhábiles que se planean dar el próximo año por los partidos de futbol del Mundial 2026 que se realizarán en Monterrey, una de las ciudades sedes.

Durante su participación en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Samuel García dijo que se contempla un día de asueto por el Mundial 2026; sin embargo, aún no está confirmado. Se espera que este sea anunciado luego de que se realice el sorteo de grupos, que será el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D. C., la capital de Estados Unidos.

¿Cuál sería el día de asueto en Nuevo León por el Mundial 2026?

Son cuatro los partidos que se realizarán en Monterrey por el Mundial 2026, los primeros dos son en fin de semana y los otros dos entre semana; sin embargo, para el último, ya habrán iniciado las vacaciones de verano. Debido a esto, el gobernador Samuel García dijo que buscan que sea inhábil el miércoles 24 de junio que se llevará a cabo el tercer juego.

En el caso de Nuevo León, el tercer juego que toca el miércoles sí estamos previendo en el calendario escolar asueto, y muy probablemente también que no haya jornada laboral

El mandatario explicó que buscan que el miércoles 24 de junio sea día inhábil en materia escolar y están dialogando para que esto también se logre en el sector privado, o al menos, que les permitan a los trabajadores realizar home office o ir únicamente medio día de su jornada laboral, pero hasta el momento, no está confirmado.

Será hasta después del próximo 5 de diciembre que se realice el sorteo de grupos del Mundial 2026, que el gobernador Samuel García confirme el día de asueto en Nuevo León para que los regios puedan disfrutar del tercer juego. A continuación te compartimos las fechas de los cuatro partidos del Mundial 2026 que tendrán lugar en la sede de la ciudad de Monterrey:

Domingo 14 de junio 2026: Equipo F3 vs Equipo F4

Equipo F3 vs Equipo F4 Sábado 20 de junio 2026: Equipo F2 vs Equipo F1

Equipo F2 vs Equipo F1 Miércoles 24 de junio 2026: Equipo A3 vs Equipo A4

Equipo A3 vs Equipo A4 Lunes 29 de junio 2026: Ganador del grupo F vs Grupo C 2do. puesto

