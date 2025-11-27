Asesinan a Dos Personas Dentro de su Hogar en la Colonia San Marcos en Escobedo, Nuevo León

Un ataque armado dejó dos personas muertas en el municipio de Escobedo, Nuevo León, la madrugada de este jueves 27 de noviembre. El crimen ocurrió en el cruce de las calles Dolores Ayala y Horacio Pedraza, en la colonia Ciudad San Marcos, en el sector conocido como Pionero.

Las autoridades confirmaron que se trató de una doble ejecución, cuando un hombre armado irrumpió en el domicilio de las víctimas y disparo contra ellas, acabando con sus vidas en el lugar. De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado se presentó en la casa de las víctimas y, sin mediar palabra, comenzó a disparar en su interior.

Al menos dos personas fueron baleadas, y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no pudieron sobrevivir a las heridas. Los rescatistas que llegaron al sitio de la movilización confirmaron que las víctimas ya no tenían signos vitales al momento de su llegada.

La violencia que se vivió esta madrugada dejó una escena de caos en la colonia San Marcos. Vecinos y testigos escucharon los disparos y alertaron de inmediato a las autoridades; sin embargo, el atacante logró escapar antes de la llegada de la policía, por lo que se desconocen las razones exactas del crimen y si hubo otros cómplices en el ataque. Al lugar del crimen acudieron rápidamente elementos de la Policía Municipal de Escobedo, así como personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Investigaciones en curso en Escobedo, Nuevo León

La zona fue acordonada y asegurada para evitar la alteración de pruebas, mientras los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes. Por su parte, el personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargó de recolectar los indicios en el lugar, con el fin de dar con el paradero del responsable del doble homicidio.

Las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre el ataque armado, aunque no se descartan varias líneas de investigación. Se habla que podría tratarse de un ajuste de cuentas o un ataque relacionado con el crimen organizado. Las investigaciones continúan, y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

