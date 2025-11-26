Asaltantes Amenzan a Familia e Intentan Robar su Casa en Monterrey

La madrugada del 26 de noviembre, minutos después de la una de la mañana, dos hombres armados intentaron entrar a robar a una vivienda mientras los habitantes dormían. Este hecho ocurrió en la calle Clavellinas en la colonia Hogares Ferrocarrileros en Monterrey, Nuevo León.

Uno de los sospechosos portaba una pistola, mientras su cómplice utilizaba unas pinzas de presión para forzar la cerradura. A pesar de los intentos por romper la chapa, los ladrones no lograron entrar debido a que la puerta resistió los golpes y los presuntos delincuentes permanecieron en silencio para evitar ser sorprendidos.

El momento quedó captado por cámaras de seguridad instaladas en el domicilio. Durante el metraje, se puede observar como uno de los sujetos amenaza a la familia con una pistola y comienza a intimidarlos gritándoles que de no abrir la puerta terminaría con la vida de ellos. Los propietarios señalaron que esta no es la primera vez que son víctimas de la delincuencia, pues aseguraron que es ya la tercera ocasión en que los mismos sujetos, o personas con el mismo modo de operar, buscan irrumpir en su domicilio.

Aunque en el intento más reciente no lograron llevarse nada, recordaron que en febrero de este mismo año y en 2023 sí sufrieron robos mientras estaban de vacaciones, situación que afectó severamente su patrimonio con la pérdida de muebles, ropa y otros artículos personales.

Piden mayor vigilancia tras intento de robo en domicilio en Monterrey

La familia aseguró que durante cada intento de robo coincide con los días en que la familia sale de viaje, lo que los hace pensar que están siendo vigilados desde hace tiempo. Esta situación ha generado preocupación y miedo entre los habitantes de la vivienda, quienes afirman que ya no viven con tranquilidad debido al constante riesgo de que los delincuentes regresen.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades, especialmente a Fuerza Civil, para que incrementen los recorridos y la vigilancia en la zona, pues consideran urgente evitar que estos hechos continúen amenazando a las familias del sector. Se espera que autoridades investiguen este caso y que la imágenes captadas por cámaras de seguridad ayuden para localizar a los sujetos.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

DAGM