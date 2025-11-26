Hombre Sobrevive a Ataque a Balazos en la Colonia Independencia en Monterrey

Un hombre sobrevivió a un intento de ejecución en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se reportó durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre, en el cruce de las calles Coahuila y Lago de Chapala.

Noticia relacionada: Hombre Sobrevive a Intento de Homicidio en la Colonia Independencia en Monterrey

Fue cerca de la 01:00 de la mañana que personas armadas pasaron por el sitio y dispararon en al menos una decena de ocasiones para luego darse a la fuga. Un hombre identificado como Erick Saúl, resultó herido en el ataque a balazos y fue trasladado por sus familiares a un hospital cercano para su atención médica.

Luego de reportarse las detonaciones de arma de fuego que dejaron una víctima herida, elementos de Fuerza Civil realizaron un despliegue hasta la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey. Los oficiales acordonaron el área en espera de los detectives para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

Video: Sobrevive Hombre a Intento de Asesinato en Monterrey

Hombre sobrevive a ataque de balazos en la colonia Independencia, en Monterrey

El pasado 20 de noviembre se registró un hecho similar en la colonia Independencia, donde un hombre sobrevivió a un intento de homicidio luego de recibir dos impactos de bala, una en el brazo y otro en el tórax. El ataque a balazos contra la víctima, que presuntamente trabajaba como taxista, ocurrió al exterior de una tienda de abarrotes ubicada en el cruce de Serafín Peña y Castelar.

Testigos relataron que una persona de aproximadamente 50 años de edad llegó a la zona y se estacionó para esperar a encontrar pasajeros. En lo que esperaba, sujetos armados le dispararon en al menos dos ocasiones y después se dieron a la fuga, dejando al hombre herido dentro del vehículo.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH