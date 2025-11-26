Se Desborda Río Pesquería y Auto Queda Varado por la Corriente a la Mitad de un Puente

Debido a las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este miércoles 26 de noviembre, se desbordó el río Pesquería, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. La corriente de este afluente desbordado se llevó consigo un auto que quedó atrapado en el agua cuando su conductor intentaba cruzar el puente.

El auto color blanco fue arrastrado por la corriente del río y quedó varado a la mitad del puente que da paso al municipio de Pesquería que, al desbordarse, provocó el cierre de esta importante vía de comunicación por un par de horas, evitando que los ciudadanos pudieran trasladarse.

Elementos de Protección Civil de Pesquería se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte del desbordamiento del río Pesquería que afecto el paso para los vecinos de la colonia Gran Dinastía y la colonia Girasoles. Los rescatistas ayudaron al conductor a salir del vehículo que se quedó varado en la mitad del puente.

Reabren paso en puente a Pesquería tras desbordamiento de río

Luego de dos horas, el nivel del río Pesquería se normalizó y la circulación en el puente fue reabierta por las autoridades, luego de eliminar riesgos para los habitantes de las colonias Gran Dinastía y Girasoles.

El auto que fue arrastrado y quedó varado debido a la corriente del afluente fue rescatado al reabrirse la circulación; al parecer el agua afectó gravemente su funcionamiento. De acuerdo con el testimonio de su propietario, tenía dos meses de haberlo adquirido, por lo cual, le afectó mucho la pérdida.

Como vi que pasó un carro pues yo dije, yo también paso y pues no, me quedé en medio

Fue lo que dijo que conductor al preguntarle cómo ocurrieron los hechos. Para evitar este tipo de situaciones, las autoridades de Protección Civil recomiendan evitar que cruce de vados, río y arroyos cuando se registren lluvias, para evitar accidentes de este tipo y no ponerse en riesgo.

Con información de Azael Valdes | N+

SHH