Autos se Quedan Varados en Av. Universidad por Encharcamientos y Lluvias en San Nicolás, NL

Las lluvias registradas durante las primeras horas de este miércoles 26 de noviembre provocaron encharcamientos en la avenida Universidad, donde diversos carros se quedaron varados en el agua, a la altura de la Estación Santiago Tapia, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Noticia relacionada: ¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 26 de Noviembre 2025? Estas son las Temperaturas

Las acumulaciones de agua por las fuertes lluvias provocaron un caos vial en la avenida Universidad con dirección de norte a sur, principalmente cerca de las 07:00 de la mañana, cuando los ciudadanos se iban con dirección a su trabajo y escuelas.

Elementos de Movilidad de San Nicolás se trasladaron hasta esta zona para intentar ayudar a los conductores varados en el intenso tráfico que se registró por los encharcamientos. Algunos se unieron para empujar los autos e incluso solicitaron camionetas para mover los vehículos varados.

Video: Quedan Carros Varados por Encharcamientos y Lluvias en San Nicolás

Encharcamientos afecta a usuarios del metro para ingresar a Estación Santiago Tapia

Estos encharcamientos, que se originaron por las intensas lluvias que empezaron a caer desde las 03:00 de la madrugada en el municipio de San Nicolás de los Garza, no solo afectaron a los conductores que transitaban sobre la avenida Universidad, también complicaron a los usuarios de metro la entrada a la Estación Santiago Tapia, pues el agua se acumuló en una de las rampas de acceso.

Para poder salir o ingresar a la estación del Metro de Monterrey, los usuarios tuvieron que meter los pies en el agua, mojarse y caminar con cuidado, agarrándose de lo que tuvieran cerca para evitar caerse y tener algún accidente a causa de los encharcamientos.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza | N+

SHH