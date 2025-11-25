Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de Empresa sobre Av. Félix U. Gómez en Monterrey

La tarde de este martes 25 de noviembre fue localizado un hombre sin vida al interior de una empresa ubicada sobre la avenida Félix U. Gómez, a la altura de la avenida Los Ángeles en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Trabajadores Agrícolas son Atacados a Balazos en Montemorelos, NL; Uno Muere y Otro Queda Herido

El hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, fue localizado sin vida dentro de un área de dormitorios. La situación generó alerta entre empleados y personal del sitio, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Al lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como la Policía de Monterrey y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes comenzaron con las labores correspondientes para abrir una carpeta de investigación. Hasta el momento se desconoce cual fue la razón del fallecimiento, por lo que se esperan más detalles sobre este suceso.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre este fallecimiento y se descarte que la muerte del hombre no haya sido por un accidente laboral. Elementos de investigación comenzaron a realizar entrevistas en el área a compañeros y empleados de este lugar donde fue localizado el hombre.

Video: Investigan Muerte de Hombre al Interior de Empresa Sobre Av. Félix U. Gómez en Monterrey

Encuentran hombre muerto dentro de camioneta en Monterrey

Otro caso similar ocurrió la mañana de este martes 25 de noviembre, cuando vecinos de la colonia Mitras Centro localizaron a un hombre muerto al interior de una camioneta. Hasta este punto llegaron elementos de la Policía de Monterrey quienes confirmaron el deceso.

Vecinos señalaron haber visto a el hombre minutos antes pidiendo auxilio sin especificar que era lo que le pasaba. Peritos ya comenzaron con las investigaciones correspondientes para analizar cual fue la razón por la que el sujeto falleció debido a que su cuerpo fue localizado sin algún tipo de herida.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM