Balacera Provoca Movilización y Desalojo de Jardín de Niños en San Pedro, NL; Hay un Detenido

Una balacera en la colonia Canteras, en los límites de los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, generó una intensa movilización por parte de autoridades de seguridad. Se trataría de al menos dos hombres armados los cuales escaparon entre calles de este sitio.

Fueron vecinos de este punto quienes reportaron las detonaciones de arma, hecho que alertó a los ciudadanos debido a que los disparos sucedieron frente a un jardín de niños y las instalaciones del DIF Canteras, por lo que personal y docentes tuvieron que poner a salvo a los menores que se encontraban en clases.

Hasta este punto llegaron elementos de la Policía de San Pedro, Guardia Nacional y Fuerza Civil, quienes comenzaron un despliegue por calles y callejones de la colonia Canteras para encontrar a los dos sujetos armados. Debido a la movilización, se pidió desalojar el área a vecinos, por lo que el jardín de niños tuvo que interrumpir su día de clases para resguardar a 50 niños.

Detienen a hombre armado tras balacera en la colonia Canteras

Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar como padres de familia llegaban rápidamente a recoger a sus hijos a este plantel estudiantil, mientras que algunos de los vecinos prefirieron retirarse de sus hogares a un lugar más seguro en lo que terminaba este despliegue policiaco.

Son al menos 20 elementos municipales y un dron quienes han comenzado con recorridos en diferentes puntos. Policías mencionaron que uno de los sujetos se encontraría armado con un cuerno de chivo y aparentemente se encontraría atrincherado en un domicilio de esta colonia, por lo que pidieron a vecinos mantenerse resguardados y cerrar las puertas de sus domicilios. Hasta el momento se ha confirmado la detención de uno de los hombres.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM