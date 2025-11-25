Detienen a 4 Hombres por Asesinar a Pareja en San Nicolás, Nuevo León

Fueron detenidos cuatro hombres como presuntos responsables del asesinato de una pareja al interior de una casa en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Los sujetos fueron detenidos mientras los elementos policiacos realizaban un operativo de búsqueda, tras recibir el reporte del doble homicidio la mañana del lunes 24 de noviembre.

Luego de ser detenidos por elementos de la Policía de San Nicolás, los cuatro presuntos homicidas fueron identificados como Luis Gerardo “N” de 24 años de edad, Dayron “N” de 18 años de edad, Miguel “N” de 23 años de edad y Edgar “N” de 23 años de edad, quienes fueron sorprendidos con armas y drogas.

Los cuatro hombres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y se encuentran bajo investigación como presuntos responsables del doble homicidio registrado el lunes 24 de noviembre en la colonia Vicente Guerrero, en San Nicolás de los Garza. Se espera que en las próximas horas den a conocer cuál será su situación legal.

Video: Detienen a 4 Hombres Los Investigan por Doble Ejecución en San Nicolás

Encuentran a pareja sin vida dentro de casa en San Nicolás de los Garza

Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron encontrados sin vida la mañana del lunes, dentro de un domicilio ubicado en las calles Monte Albán y Río Takachi, en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

La pareja, ambos entre 35 y 40 años de edad, presentaban impactos de arma de fuego en diversas partes del cuerpo, de acuerdo con los primeros informes de las autoridades. La zona fue acordonada por la Policía de San Nicolás, ministeriales y personal especializado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y definir cómo ocurrió el doble homicidio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

